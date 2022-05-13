Обновление Windows сломало популярные приложения

Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с неработоспособностью некоторых приложений после установки майского пакета обновлений. Наибольшее количество жалоб поступает при запуске Discord, Visual Studio и PowerShell.

При запуске приложений система выдает ошибку 0xc0000135, пожаловались участники сообщества Microsoft на официальном сайте. Такая неполадка возникает при попытках получить доступ к драйверам из библиотеки .NET Framework.

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Наиболее часто «поломка» Microsoft возникает при запуске Visual Studio, ProtonVPN, Microsoft PowerShell, Discord, Creative Sound Blaster Command, ShareX и системного инструмента «Просмотр событий».

Microsoft в курсе проблемы и работает над ее устранением. На данный момент единственный способ восстановить работоспособность программ, найденный пользователями — удаление накопительного обновления KB5013943 и откат настроек.