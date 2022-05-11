Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА

Европейские страны собираются «обнулить» свою зависимость от российских энергоресурсов. Между тем экспорт энергоресурсов — важнейшая доходная статья российского бюджета.

На долю стран Евросоюза по итогам 2021 года пришлось 47% поставок российской нефти в физическом выражении. Крупнейшие европейские покупатели нефти из России — Нидерланды и Германия.

Что касается газа, то здесь зависимость России от европейских покупателей фактически тотальная — основные прибыли приносит продажа трубопроводного «голубого топлива» в Германию, на долю которой приходится 23,7% от всего импорта.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 10 мая заявила, что Евросоюз постепенно откажется от покупки нефти и газа из России, процесс носит необратимый характер.

По данным Международного энергетического агентства на ноябрь 2021 года, российская нефть и нефтепродукты занимали 34% от всего западноевропейского нефтяного импорта. Кроме этого, на российский «Газпром» приходится 45% всего газового импорта ЕС.

Нефтегазовые прибыли в среднем составляют порядка 40% доходов российской бюджетной системы. Возможности перенаправить весь экспорт нефти и газа на азиатские рынки ограничены и потребуют дорогостоящих инфраструктурных решений.