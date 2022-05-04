НАВЕРХ

Новому сезону КХЛ предрекли молодежный хоккей

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © КХЛ

Новый сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги может порадовать болельщиков новыми лицами. Если проблема с легионерами сохранится, то ставку придется делать на молодежь, считает креативный продюсер телеканалов КХЛ Дмитрий Федоров.

Сезон 2021/22 выдался сложным и насыщенным. Во-первых, регулярный чемпионат завершили досрочно из-за пандемии. Во-вторых, два клуба — финский «Йокерит» и «Динамо Рига» — покинули лигу из-за военной спецоперации на Украине. По этой же причине многие российские клубы лишись легионеров в разгар плей-офф.

«Посмотрим, какая ситуация сложится с легионерами. Возможно, придется больше доверять молодежи. Ежегодно выпускается несколько тысяч талантливых ребят, которым просто негде играть. Дайте им шанс в МХЛ, а самым лучшим – в КХЛ, и кто-то наверняка зацепится за него. Пусть в хоккей придут голодные до игры», — сказал Дмитрий Федоров в интервью KHL.ru.

Ранее КХЛ опубликовала список из 22 клубов, которые выступят в новом сезоне. После ухода «Йокерита» и рижского «Динамо», западная конференция не пополнилась новыми командами.

Еще по теме
Новым тренером «Авангарда» стал Дмитрий Рябыкин
ЦСКА отыгрался с проигрышной серии и взял Кубок Гагарина
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
ЦСКА сравнял счет в серии с «Металлургом»
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
Истекает срок подачи декларации о доходах за 2021 год
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
69
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
58
Путин ввел новые санкции против Запада
50
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
39
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
32
Украина попросила у США 33 миллиарда долларов