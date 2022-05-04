Новому сезону КХЛ предрекли молодежный хоккей

Новый сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги может порадовать болельщиков новыми лицами. Если проблема с легионерами сохранится, то ставку придется делать на молодежь, считает креативный продюсер телеканалов КХЛ Дмитрий Федоров.

Сезон 2021/22 выдался сложным и насыщенным. Во-первых, регулярный чемпионат завершили досрочно из-за пандемии. Во-вторых, два клуба — финский «Йокерит» и «Динамо Рига» — покинули лигу из-за военной спецоперации на Украине. По этой же причине многие российские клубы лишись легионеров в разгар плей-офф.

«Посмотрим, какая ситуация сложится с легионерами. Возможно, придется больше доверять молодежи. Ежегодно выпускается несколько тысяч талантливых ребят, которым просто негде играть. Дайте им шанс в МХЛ, а самым лучшим – в КХЛ, и кто-то наверняка зацепится за него. Пусть в хоккей придут голодные до игры», — сказал Дмитрий Федоров в интервью KHL.ru.

Ранее КХЛ опубликовала список из 22 клубов, которые выступят в новом сезоне. После ухода «Йокерита» и рижского «Динамо», западная конференция не пополнилась новыми командами.