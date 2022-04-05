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КХЛ представила список клубов на сезон 2022/23

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вернется в новом сезоне в КХЛ, но два клуба — финский «Йокерит» и «Динамо Рига» покинули лигу, сообщается на сайте лиги. 

Совет директоров КХЛ во вторник, 5 апреля, утвердил состав участников следующего сезона. В сезоне 2022/23 примут участие 22 клуба:

  1. «Авангард» (Омск)
  2. «Автомобилист» (Екатеринбург)
  3. «Адмирал» (Владивосток)
  4. «Ак Барс» (Казань)
  5. «Амур» (Хабаровск)
  6. «Барыс» (Нур-Султан)
  7. «Витязь» (Московская область)
  8. «Динамо» (Минск)
  9. «Динамо» (Москва)
  10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
  11. «Локомотив» (Ярославль)
  12. «Металлург» (Магнитогорск)
  13. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
  14. «Салават Юлаев» (Уфа)
  15. «Северсталь» (Череповец)
  16. «Сибирь» (Новосибирская область)
  17. СКА (Санкт-Петербург)
  18. «Спартак» (Москва)
  19. «Торпедо» (Нижний Новгород)
  20. «Трактор» (Челябинск)
  21. «Сочи» (Сочи)
  22. ЦСКА (Москва)

В сезоне 2020/2021 «Адмирал» не выступал в КХЛ из-за отказа властей Приморского края финансировать профессиональный спорт во время эпидемии коронавируса.

Финский «Йокерит» вышел из КХЛ накануне плей-офф текущего сезона. Причиной стал конфликт с Украиной. Команда занимала вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Йокериту» засчитали техническое поражение, благодаря чему «Спартак» прошел сразу в полуфинал плей-офф, где составил приличную конкуренцию СКА.

«Динамо Рига» тоже ушел из лиги из-за военной спецоперации на Украине. Их уход не повлиял на ход турнира.

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