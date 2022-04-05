КХЛ представила список клубов на сезон 2022/23

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вернется в новом сезоне в КХЛ, но два клуба — финский «Йокерит» и «Динамо Рига» покинули лигу, сообщается на сайте лиги.

Совет директоров КХЛ во вторник, 5 апреля, утвердил состав участников следующего сезона. В сезоне 2022/23 примут участие 22 клуба:

«Авангард» (Омск) «Автомобилист» (Екатеринбург) «Адмирал» (Владивосток) «Ак Барс» (Казань) «Амур» (Хабаровск) «Барыс» (Нур-Султан) «Витязь» (Московская область) «Динамо» (Минск) «Динамо» (Москва) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) «Локомотив» (Ярославль) «Металлург» (Магнитогорск) «Нефтехимик» (Нижнекамск) «Салават Юлаев» (Уфа) «Северсталь» (Череповец) «Сибирь» (Новосибирская область) СКА (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) «Торпедо» (Нижний Новгород) «Трактор» (Челябинск) «Сочи» (Сочи) ЦСКА (Москва)

В сезоне 2020/2021 «Адмирал» не выступал в КХЛ из-за отказа властей Приморского края финансировать профессиональный спорт во время эпидемии коронавируса.

Финский «Йокерит» вышел из КХЛ накануне плей-офф текущего сезона. Причиной стал конфликт с Украиной. Команда занимала вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Йокериту» засчитали техническое поражение, благодаря чему «Спартак» прошел сразу в полуфинал плей-офф, где составил приличную конкуренцию СКА.

«Динамо Рига» тоже ушел из лиги из-за военной спецоперации на Украине. Их уход не повлиял на ход турнира.