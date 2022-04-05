КХЛ представила список клубов на сезон 2022/23

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вернется в новом сезоне в КХЛ, но два клуба — финский «Йокерит» и «Динамо Рига» покинули лигу, сообщается на сайте лиги.
Совет директоров КХЛ во вторник, 5 апреля, утвердил состав участников следующего сезона. В сезоне 2022/23 примут участие 22 клуба:
- «Авангард» (Омск)
- «Автомобилист» (Екатеринбург)
- «Адмирал» (Владивосток)
- «Ак Барс» (Казань)
- «Амур» (Хабаровск)
- «Барыс» (Нур-Султан)
- «Витязь» (Московская область)
- «Динамо» (Минск)
- «Динамо» (Москва)
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
- «Локомотив» (Ярославль)
- «Металлург» (Магнитогорск)
- «Нефтехимик» (Нижнекамск)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Северсталь» (Череповец)
- «Сибирь» (Новосибирская область)
- СКА (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород)
- «Трактор» (Челябинск)
- «Сочи» (Сочи)
- ЦСКА (Москва)
В сезоне 2020/2021 «Адмирал» не выступал в КХЛ из-за отказа властей Приморского края финансировать профессиональный спорт во время эпидемии коронавируса.
Финский «Йокерит» вышел из КХЛ накануне плей-офф текущего сезона. Причиной стал конфликт с Украиной. Команда занимала вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Йокериту» засчитали техническое поражение, благодаря чему «Спартак» прошел сразу в полуфинал плей-офф, где составил приличную конкуренцию СКА.
«Динамо Рига» тоже ушел из лиги из-за военной спецоперации на Украине. Их уход не повлиял на ход турнира.