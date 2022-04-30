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ЦСКА отыгрался с проигрышной серии и взял Кубок Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК ЦСКА

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2021/22, «Армейцы» отыгрались со счета 1:3 в серии с «Металлургом».

Седьмая игра серии ЦСКА-«Металлург» завершилась победой «Армейцев» со счетом 4:1. Уже в первом периоде ЦСКА вырвался вперед, забив в ворота Василия Кошечкина две шайбы. Авторами голов стали Павел Карнаухов и Александр Попов.

В конце второй 20-минутки разрыв в счете увеличил Константин Окулов, забросив «Металлургу» третью шайбу. За последние секунды периода «Магнитка» все же успела распечатать ворота Ивана Федотова, гол забил Филипп Майе.

В третьем периоде обе команды создавали множество опасных моментов. За четыре минуты до окончания матча у «Металлурга» решили снять вратаря, но большинство реализовать не удалось, а ЦСКА воспользовался моментом, и Владислав Каменев забил в пустые ворота. Его шайба и оказалась победной для «Армейцев».

За всю историю розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА становился его обладателем один раз в сезоне 2018/19. «Металлург» дважды забирал трофей.

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