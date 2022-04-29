Великая выступила против участия в Олимпиадах без флага и гимна России

Двукратная чемпионка и трехкратный призер Олимпиад в фехтовании на саблях Софья Великая заявила, что не стала бы снова участвовать в Олимпийских играх без российских флага и гимна.

«Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», — цитирует ТАСС Великую.

Саблистка отметила, что «все должны находиться в равных условиях — выступать под своим флагом и со своим гимном».

После Игр в Токио 36-летняя Великая заявляла, что, скорее всего, не будет заканчивать карьеру до Олимпиады в Париже.

Российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Корее выступали в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), а на летних Играх в Токио и зимних в Пекине — как «Команда ОКР».

Срок санкций, предусмотренных решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по нейтральному статусу российских спортсменов на Играх, истекает в декабре 2022 года.