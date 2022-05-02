Самые быстрые карты памяти представили в Америке

Американский производитель запоминающих устройств Lexar представил самый быстрый в мире формат карты памяти CFexpress — Professional CFexpress Type B Card Diamond. Скорость чтения новых накопителей 1900 Мбайт/с, а записи до 1700 Мбайт/с.

Высочайшие показатели скорости позволяют снимать фото и RAW-видео в разрешении до 8К без необходимости сжатия, сообщается на официальном сайте Lexar. Это значительно ускоряет процесс съемки.

Lexar разрабатывает специальный высокоскоростной картридер CFexpress Type A. Он будет подключаться через USB Type-C и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Новинка поставляется с пожизненной гарантией качества. Клиенты компании могут в любой момент обратить к экспертам производителя за технической поддержкой. Дата начала продаж и цена новинки не сообщаются.