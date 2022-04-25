Рублев обыграл первую ракетку мира Джоковича на турнире в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Джокович был посеян под первым номером.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Победа в Белграде стала для россиянина 11-й на турнирах ATP в одиночном разряде.

Джоковичу 34 года, он выиграл 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде: девять раз побеждал на Australian Open, шесть раз выигрывал Wimbledon, трижды становился победителем US Open и дважды побеждал на Roland Garros.

Призовой фонд соревнований превышает 530 тысяч евро.