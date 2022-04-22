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Пловца Рылова наказали за участие в концерте в «Лужниках»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Причиной решения стало посещение спортсменом концерта-митинга в «Лужниках», посвященного присоединению Крыма к России.

«Отстранить Евгения Рылова (Россия) от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных или санкционированных FINA, включая любые международные соревнования, включенные в календарь FINA, сроком на девять месяцев, из-за присутствия и поведения Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе «Лужники» в Москве 8 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

«Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA и еще пытались предъявить нарушение кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию. Позиция с их стороны была такая: митинг, посвященный референдуму в Крыму — участие в политическом событии в поддержку военной операции на Украине», — прокомментировала «Матч ТВ» адвокат Рылова Анна Анцелиович.

Концерт-митинг в «Лужниках» состоялся 18 марта. Рылов во время митинга появился на сцене вместе с остальными российскими спортсменами, среди которых были лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Рылов на Олимпиаде в Токио завоевал два золота — на дистанциях 100 и 200 метров на спине. На тех же Играх выиграл серебро в эстафете 4*200 метров вольным стилем.

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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

WSG0600-164-164

Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...