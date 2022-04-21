НАВЕРХ

ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: © ФК «Енисей»

Футбольный клуб «Енисей» впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка России, он обыграл казанский «Рубин».

В матче 1/4 финала, который прошел в четверг на Центральном стадионе Красноярска, хозяева разгромили казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Два гола забил Андрей Окладников. Третий гол в ворота «Рубина» забил на 39-й минуте Никита Глушков.

Кроме «Енисея», в полуфинал вышли московское «Динамо», «Спартак» и «Алания». Полуфинальные пары определятся во время жеребьевки, которая пройдет 21 апреля.

 

Еще по теме
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Врачей Марадоны обвинили в убийстве по неосторожности
Черчесов стал тренером месяца в Венгрии
Аналитики определили «группу смерти» на ЧМ-2022 по футболу
смотреть все
Спорт #Футбол #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

pepelmetal

Нельзя такое в Россию пускать!

Uynachalnica

Несправедливо! Закрепить за креслом пожизненно!

pepelmetal

Наркоманам верить вообще нельзя!