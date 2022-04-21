ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Енисей» впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка России, он обыграл казанский «Рубин».

В матче 1/4 финала, который прошел в четверг на Центральном стадионе Красноярска, хозяева разгромили казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Два гола забил Андрей Окладников. Третий гол в ворота «Рубина» забил на 39-й минуте Никита Глушков.

Кроме «Енисея», в полуфинал вышли московское «Динамо», «Спартак» и «Алания». Полуфинальные пары определятся во время жеребьевки, которая пройдет 21 апреля.