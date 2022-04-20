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Парад планет: космическая угроза или красивое зрелище?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESO
Парад планет начинается 20 апреля 2022 года — это редкое астрономическое явление обросло множеством мифов и зачастую ассоциируется с катастрофами и дурными знамениями. Что на самом деле происходит в небе, может ли планетный парад нести угрозу землянам и как за ним понаблюдать?

Считается, что это космическое явление приобрело зловещую окраску после выхода в 1974 году книги «Эффект Юпитера», в которой астрономы связали катастрофические землетрясения с парадом планет, который якобы вызывал сильные приливные силы. Теория с научной точки зрения оказалась ошибочной, но «страшилка» уже успела распространиться среди обывателей.

Что такое парад планет?

Парадом планет называется астрономическое явление, когда планеты выстраиваются в одну линию относительно Солнца. При этом небесные тела в этот момент сближаются, но вовсе не образуют идеальную прямую в космосе — для наблюдателей с Земли разброс объектов может достигать 30 градусов.

Также считается, что для космического парада достаточно, если планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и доступны для наблюдения с Земли в малом секторе неба. Продолжительность конкретного парада планет может сильно отличаться — от нескольких недель до полугода.

Кроме этого, парады планет делятся на разные типы в зависимости от количества участвующих объектов. Так, если в нем участвует три планеты — это мини-парад. Если планет четыре — это малый парад. Большой парад планет включает пять или шесть небесных тел. Великий парад наблюдается чрезвычайно редко, он затрагивает все восемь планет Солнечной системы.

Так, последний великий парад планет произошел 4 июля 2020 года, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и даже карликовая планета Плутон выстроились в ряд по одну сторону от Солнца. В следующий раз подобное событие произойдет только в 2161 году.

Что произойдет 20 апреля 2022 года?

20 апреля 2022 года Юпитер, Сатурн, Марс и Венера выстроятся на одной линии — начнется малый парад планет. Все небесные тела будут видны невооруженным глазом в ночном небе. При этом для наблюдения Юпитера потребуется чистый горизонт, так как он находится ниже других планет.

мини-парад планет
мини-парад планет
Фото: Pires e A. de Souza

Визуально Юпитер находится в созвездии Рыб, Марс и Венера — в Водолее, а Сатурн — в Козероге. Кроме этого, для поиска планет на небе можно воспользоваться любым популярным астрономическим приложением.

Кстати, в 2022 году произойдет еще одно планетарное выравнивание —24 июня, когда сразу семь планет выстроятся в одну линию. Однако невооруженным глазом будут видны только пять: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Для наблюдения тусклых Нептуна и Урана потребуется бинокль или любительский телескоп.

В среднем парады с участием трех планет происходят около двух раз в год, четыре планеты выстраиваются в линию раз в год, пять планет — один раз в 19 лет, а великие парады с присутствием всех небесных тел бывают примерно раз в 170 лет. 

Чем грозят парады планет?

Несмотря на выдвинутые полвека назад научные теории, парады планет не оказывают существенного гравитационного воздействия на Землю. 

Так, самой массивной планетой Солнечной системы является Юпитер, он в 26 тысяч раз тяжелее Луны. При этом даже во время противостояния, когда расстояние между Землей и Юпитером минимально, гравитационное воздействие гиганта на нашу планету примерно в 103 раза меньше, чем влияние Луны — потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния.

Таким образом, сколько бы планет не собралось на одной линии, эффект для Земли будет микроскопическим, тогда как куда более близкая Луна может создавать приливы и отливы высотой до 15 метров.

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Наука #Космос #Аналитика
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