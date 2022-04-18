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«ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» запускает масштабную программу поддержки авторов сообществ, которые перешли в соцсеть или возобновили свою деятельность в ней с 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба социальной сети.

Такие авторы получат бесплатное продвижение на платформе. Для этого им нужно подать заявку. Продвижение будет представлять собой рекламные записи в ленте новостей с кнопкой, отмечается в сообщении.

Указывается, что программа призвана познакомить аудиторию с сообществами, которые прежде не были активно представлены в соцсети и создают оригинальный, качественный и полезный контент.

Ранее «ВКонтакте» продлила программу поддержки авторов и отказалась от комиссии до конца апреля. Благодаря программе средний недельный заработок сообществ в конце марта в видеомонетизации увеличился в четыре раза, в партнерской программе — в два раза, на маркет-платформе — в полтора раза, в VK Donut — почти на 40%.

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