«ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов

«ВКонтакте» запускает масштабную программу поддержки авторов сообществ, которые перешли в соцсеть или возобновили свою деятельность в ней с 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба социальной сети.

Такие авторы получат бесплатное продвижение на платформе. Для этого им нужно подать заявку. Продвижение будет представлять собой рекламные записи в ленте новостей с кнопкой, отмечается в сообщении.

Указывается, что программа призвана познакомить аудиторию с сообществами, которые прежде не были активно представлены в соцсети и создают оригинальный, качественный и полезный контент.

Ранее «ВКонтакте» продлила программу поддержки авторов и отказалась от комиссии до конца апреля. Благодаря программе средний недельный заработок сообществ в конце марта в видеомонетизации увеличился в четыре раза, в партнерской программе — в два раза, на маркет-платформе — в полтора раза, в VK Donut — почти на 40%.