НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

WhatsApp позволит скрываться от конкретных людей

Источник:
Sibnet.ru
198 0

WhatsApp тестирует возможность скрывать данные аккаунта, фото и информацию о последней активности от конкретных пользователей из списка контактов.

В бета-версиях WhatsApp для Android и iOS в настройках конфиденциальности появилась возможность скрывать свои данные от выбранных контактов, сообщает WABetaInfo

В настройках конфиденциальности при выборе, кому из пользователей доступен просмотр последнего визита («Был(-а)»), фото профиля и сведения об аккаунте, появился пункт «Контакты, кроме...». При нажатии на него можно сформировать список из пользователей, кому не будет доступен просмотр информации. Аналогичный пункт уже есть при настройке доступности статуса.

Новые настройки конфиденциальности в WhatsApp Beta
Фото: © WABetaInfo

Текущие настройки WhatsApp позволяют показывать информацию об аккаунте всем пользователям мессенджера, контактам адресной книги или закрыть ее от всех.  Возможности избирательно ограничить просмотр активности, фото или данных об аккаунте сейчас нет.

Приложение «Контакты» от Google получило новые функции

Еще по теме
Индивидуальные рингтоны появились в Telegram
TikTok попал под следствие в США из‑за плохой модерации
Возможность объединять группы появится в WhatsApp
TikTok разработал невидимые дизлайки для комментариев
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
13.04.22, 22:23
4216
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
3311
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
4766
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6359
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
5607
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
3548
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
4541
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
9657
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8380
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11941
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

mosquito__2010

Грамотный ход. Особенно важно доносить проявление доброй воли со стороны Российской Федерации в систематическом...

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.