WhatsApp позволит скрываться от конкретных людей

WhatsApp тестирует возможность скрывать данные аккаунта, фото и информацию о последней активности от конкретных пользователей из списка контактов.

В бета-версиях WhatsApp для Android и iOS в настройках конфиденциальности появилась возможность скрывать свои данные от выбранных контактов, сообщает WABetaInfo.

В настройках конфиденциальности при выборе, кому из пользователей доступен просмотр последнего визита («Был(-а)»), фото профиля и сведения об аккаунте, появился пункт «Контакты, кроме...». При нажатии на него можно сформировать список из пользователей, кому не будет доступен просмотр информации. Аналогичный пункт уже есть при настройке доступности статуса.

Текущие настройки WhatsApp позволяют показывать информацию об аккаунте всем пользователям мессенджера, контактам адресной книги или закрыть ее от всех. Возможности избирательно ограничить просмотр активности, фото или данных об аккаунте сейчас нет.

Приложение «Контакты» от Google получило новые функции