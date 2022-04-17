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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Приложение «Контакты» от Google получило новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в руках
Фото: © Michal Biernat / Unsplash License

Встроенная записная книжка Android-смартфонов получила вкладку с настройками для объединения и исправления повторяющихся контактов, импорта данных с SIM-карты, восстановления телефонных номеров и удаления ненужных.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно открыть приложение «Контакты» и внизу переключиться на вкладку «Управление контактами». Важно открывать именно приложение, а не средство для звонков.

«Объединение и исправление» позволяет быстро просканировать телефонную книгу и обнаружить совпадающие по именам или номерам телефонов контакты. С помощью этого инструмента можно быстро объединить карточки в записной книге.

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Также появились настройки для импорта и экспорта данных в облако Google, файл или на SIM-карту. С их помощью можно создавать резервные копии данных, а перенос на SIM позволяет перемещать самые важные контакты между телефонами вместе с картой, что удобно при использовании нескольких устройств.

Удаление контактов теперь не проходит бесследно. В приложении появилась «Корзина», позволяющая быстро в любой момент восстановить случайно удаленные номера.

Подобный функционал существовал и ранее, но в десктопной версии «Контактов». Теперь все опции на виду и любой пользователь может легко и быстро навести порядок в телефонной книге.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

Nik3316

мне страшно представить потери США в Ираке, Сирии, Ливии... откуда вы такую чушь берете теоретики?