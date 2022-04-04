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Облачный гейминг появится в телевизорах Samsung в конце года

Источник:
Sibnet.ru
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Samsung запустит Gaming Hub в конце 2022 года. Сервис будет включать платформы для облачного гейминга GeForce Now, Google Stadia и Utomik, позволяющие играть на ТВ в современные игры, без подключения компьютера или консоли.

«Gaming Hub — это новая платформа для потоковой передачи игр, объединяющая аппаратное и программное обеспечение, обеспечивая беспрепятственный игровой процесс. Никаких загрузок не требуется, никакого хранилища не требуется», — цитирует FlatPanelshd представителя Samsung.

Разработчики сообщили, что привлекли к сотрудничеству NVIDIA GeForce NOW, Stadia и Utomik и другие облачные сервисы, чтобы дать возможность пользователям перенести игры в Gaming Hub. 

Сервис Gaming Hub позволит играть на телевизоре без подключения к нему компьютера или консоли. При этом все игры будут адаптированы под особенности ТВ: иметь низкую задержку (Input Lag), пинг и предоставлять максимально доступный уровень графики.

Впервые о Gaming Hub стало известно в конце 2021 года. Запуск платформы изначально планировался на лето 2022 года, но его было решено перенести на конец года. Первыми доступ к новой функции получат владельцы Smart TV Samsung нового поколения под управлением ОС Tizen.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.