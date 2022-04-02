Китайский энтузиаст модернизировал iPhone 13 Pro Max, добавив к нему второй аккумулятор и оснастив портами USB type C и MiniJack 3.5. Аппарат стал толще, а тесты показали прирост производительности на 8,75%.
Пользователь с ником Xiaoxin из-за недовольства функционалом iPhone 13 Pro Max решил самостоятельно его модернизировать. Видео переделки опубликовано на сервисе Weibo.
Для повышения автономности он добавил смартфону второй аккумулятор, а стандартный разъем Lightning заменил более распространенными портами USBC для зарядки и работы с ПК и MiniJack 3.5 для подключения наушников.
Чтобы модернизированный девайс не перегревался, его пришлось оснастить кулерами, что привело к его утолщению, но положительно сказалось на производительности.
В синтетических тестах AnTuTu смартфон показал прирост в 8,75% по сравнению с оригинальным iPhone 13 Pro Max.
Энтузиаст подчеркнул, что подобная модернизация делает смартфон более автономным, а привычные разъемы type C и MiniJack 3.5 способствуют комфортному использованию и дают возможность подключать к нему классические наушники и зарядные устройства.