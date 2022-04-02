Китайский энтузиаст модернизировал iPhone 13 Pro Max, добавив к нему второй аккумулятор и оснастив портами USB type C и MiniJack 3.5. Аппарат стал толще, а тесты показали прирост производительности на 8,75%.

Пользователь с ником Xiaoxin из-за недовольства функционалом iPhone 13 Pro Max решил самостоятельно его модернизировать. Видео переделки опубликовано на сервисе Weibo.

Для повышения автономности он добавил смартфону второй аккумулятор, а стандартный разъем Lightning заменил более распространенными портами USBC для зарядки и работы с ПК и MiniJack 3.5 для подключения наушников.

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Чтобы модернизированный девайс не перегревался, его пришлось оснастить кулерами, что привело к его утолщению, но положительно сказалось на производительности.

В синтетических тестах AnTuTu смартфон показал прирост в 8,75% по сравнению с оригинальным iPhone 13 Pro Max.