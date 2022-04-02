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Энтузиаст собрал iPhone с двумя батареями и USB‑C

Источник:
Sibnet.ru
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Блок камер iPhone 13 Pro Max
Фото: © Ehimetalor Akhere Unuabona / Unsplash License

Китайский энтузиаст модернизировал iPhone 13 Pro Max, добавив к нему второй аккумулятор и оснастив портами USB type C и MiniJack 3.5. Аппарат стал толще, а тесты показали прирост производительности  на 8,75%.

Пользователь с ником Xiaoxin из-за недовольства функционалом iPhone 13 Pro Max решил самостоятельно его модернизировать. Видео переделки опубликовано на сервисе Weibo.

Для повышения автономности он добавил смартфону второй аккумулятор, а стандартный разъем Lightning заменил более распространенными портами USBC для зарядки и работы с ПК и MiniJack 3.5 для подключения наушников. 

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Чтобы модернизированный девайс не перегревался, его пришлось оснастить кулерами, что привело к его утолщению, но положительно сказалось на производительности. 

В синтетических тестах AnTuTu смартфон показал прирост в 8,75% по сравнению с оригинальным iPhone 13 Pro Max.

Энтузиаст подчеркнул, что подобная модернизация делает смартфон более автономным, а привычные разъемы type C и MiniJack 3.5 способствуют комфортному использованию и дают возможность подключать к нему классические наушники и зарядные устройства.

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