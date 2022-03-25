Представлен охлаждающий чехол для смартфона

Компания Oppo представила специальный охлаждающий чехол для смартфона, который помогает поддерживать оптимальную температуру при высоких нагрузках.

Новинка предназначена для игрового смартфона Find X5 Pro и представляет собой чехол с так называемым гидрогелевым слоем. «Начинка» была разработана специалистами Уханьского университета, пишет GSMArena.com.

Обычные гидрогели поглощают влагу из воздуха, а затем выделяют ее путем испарения. Однако для долговременного охлаждения этого недостаточно. Ученым удалось создать модифицированный гидрогель под названием Glacier Mat.

Такой материал поглощает влагу из воздуха снова и снова, создавая непрерывный цикл охлаждения. Разработчики уверяют, что чехол в среднем снижает температуру устройства на два-три градуса.

При этом охлаждающий чехол внешне похож на обычный, он не увеличивает вес и толщину Find X5 Pro по сравнению с обычным защитным чехлом. Стоимость аксессуара и дата начала продаж будут объявлены позднее.