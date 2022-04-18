НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Индивидуальные рингтоны появились в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
236 0

Пользователи Telegram теперь могут установить любой звук уведомления для контактов, групп и каналов. В качестве рингтона можно использовать небольшие файлы или аудиосообщения.

Звук уведомления можно сменить на любой платформе, сообщается на сайте Telegram. На ПК для этого нужно кликнуть на название чата, выбрать «Уведомления» и «Выбрать звук». В качестве рингтона можно использовать любой аудиофайл или голосовое сообщение размером меньше 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд. 

На смартфоне: коснуться названия, выбрать «Уведомления», «Настроить», установить галочку «Индивидуальные настройки» после чего разблокируется возможность выбора рингтона для сообщений и настройка индивидуального вибровызова. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссиян лишили Times New Roman и Arial

Telegram запустил специальный канал с бесплатными звуками для уведомлений. 

Чтобы добавить рингтон в библиотеку устройства на смартфоне, нужно нажать на «три точки» сообщения и выбрать «Сохранить в музыку». 

На компьютере нужно нажать правой кнопкой на сообщении и кликнуть «Сохранить звук». После добавления аудиофайл станет доступен для выбора в качестве оповещения.

Еще по теме
WhatsApp позволит скрываться от конкретных людей
TikTok попал под следствие в США из‑за плохой модерации
Возможность объединять группы появится в WhatsApp
TikTok разработал невидимые дизлайки для комментариев
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
13.04.22, 22:23
4216
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
3311
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
4766
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6359
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
5607
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
3548
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
4541
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
9657
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8380
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11941
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

mosquito__2010

Грамотный ход. Особенно важно доносить проявление доброй воли со стороны Российской Федерации в систематическом...

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.