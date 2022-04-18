Индивидуальные рингтоны появились в Telegram

Пользователи Telegram теперь могут установить любой звук уведомления для контактов, групп и каналов. В качестве рингтона можно использовать небольшие файлы или аудиосообщения.

Звук уведомления можно сменить на любой платформе, сообщается на сайте Telegram. На ПК для этого нужно кликнуть на название чата, выбрать «Уведомления» и «Выбрать звук». В качестве рингтона можно использовать любой аудиофайл или голосовое сообщение размером меньше 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд.

На смартфоне: коснуться названия, выбрать «Уведомления», «Настроить», установить галочку «Индивидуальные настройки» после чего разблокируется возможность выбора рингтона для сообщений и настройка индивидуального вибровызова.

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Telegram запустил специальный канал с бесплатными звуками для уведомлений.

Чтобы добавить рингтон в библиотеку устройства на смартфоне, нужно нажать на «три точки» сообщения и выбрать «Сохранить в музыку».

На компьютере нужно нажать правой кнопкой на сообщении и кликнуть «Сохранить звук». После добавления аудиофайл станет доступен для выбора в качестве оповещения.