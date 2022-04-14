Россиян лишили Times New Roman, Arial и других популярных шрифтов

Компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к своей библиотеке пользователям из России.

Сайт Monotype доступен для посещения, но при попытке перейти в каталог выдает ошибку. Зарегистрироваться и получить доступ к шрифтам можно только с использованием VPN. То есть, правообладатели применили геоблокировку и заблокировали каталог для российских пользователей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-сфере.

Шрифты, пропавшие из онлайн-каталога, будут по-прежнему доступны в программах Microsoft Office. Это связано с тем, что Microsoft выкупила права на их использование в своих продуктах и запрет их в России со стороны Monotype невозможен.

Источник «Ведомостей» сообщил, что о блокировке стало известно 11 апреля, но она могла произойти и ранее. Monotype никак не уведомил российских партнеров и не прокомментировал ситуацию.

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