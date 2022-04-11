Запущен сервис для переноса YouTube‑каналов во «ВКонтакте»

Приложение, позволяющее бесплатно перенести YouTube-канал на платформу «VK Видео», заработало во «ВКонтакте». С помощью VK Video Transfer за один раз можно перенести до тысячи роликов.

Для того чтобы перенести канал во «ВКонтакте», нужно перейти на страницу VK Video Transfer и ввести ссылку на YouTube-канал. Сервис предложит добавить в описание канала специальный код — это требуется для подтверждения владения каналом.

После проверки приложение предоставит список роликов, доступных для переноса. За один раз можно скопировать до тысячи роликов, при выборе «ВКонтакте» попросит указать плейлисты для сохранения видео.

После блокировки YouTube-канала «Дума ТВ» официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля заявила, что «YouTube подписал себе приговор» и призвала пользователей в срочном порядке переносить контент на отечественные платформы.

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