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Запущен сервис для переноса YouTube‑каналов во «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение, позволяющее бесплатно перенести YouTube-канал на платформу «VK Видео», заработало во «ВКонтакте». С помощью VK Video Transfer за один раз можно перенести до тысячи роликов.

Для того чтобы перенести канал во «ВКонтакте», нужно перейти на страницу VK Video Transfer и ввести ссылку на YouTube-канал. Сервис предложит добавить в описание канала специальный код — это требуется для подтверждения владения каналом.

После проверки приложение предоставит список роликов, доступных для переноса. За один раз можно скопировать до тысячи роликов, при выборе «ВКонтакте» попросит указать плейлисты для сохранения видео.

После блокировки YouTube-канала «Дума ТВ» официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля заявила, что «YouTube подписал себе приговор» и призвала пользователей в срочном порядке переносить контент на отечественные платформы.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...