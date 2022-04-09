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Google Play скроет устаревшие приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Google Play на смартфоне
Фото: © Mika Baumeister / Unsplash License

Google Play начнет скрывать от пользователей устаревшие приложения. Изменения коснутся прежде всего программ для Android 10 и более старых версий операционной системы.

По данным Statista, в Google Play более 3,5 миллиона приложений, многие из них не соответствуют современным требованиям безопасности. В большинстве случаев они безобидны, но Google решил минимизировать риски для пользователей, не дав им загружать устаревшее ПО, сообщает Androidauthority.

Устаревшие приложения будут доступны только для тех пользователей, у кого были установлены ранее. На новых аккаунтах Google Play начнет скрывать старые программы с ноября 2022 года.

Изменение политики Google Play не должно коснуться популярных приложений. Их разработчики часто обновляют свои продукты, чтобы те соответствовали современным стандартам безопасности и стабильно работали в последних версиях операционной системы.

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