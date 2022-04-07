Apple незаметно увеличит стоимость подписок

Пользователи Apple возмутились увеличением стоимости подписок без предварительных оповещений и получений согласия подписчиков, сообщает TechCrunch.

Первым нововведение обнаружил разработчик Макс Зелеманн. В Twitter он написал, что цена его подписки Disney+ выросла на 2 евро — до 8,99 евро. При этом ему не предложили ознакомиться с условиями заранее и отказаться от подорожавшей услуги.

Ранее при подорожании подписки пользователям приходило оповещение с предложением согласиться с новыми условиями. В случае отказа клиентов направляли на страницу управления подписками, а если сообщение игнорировалось, то услуга отключалась автоматически.

Теперь пользователи опасаются, что недобросовестные разработчики смогут резко поднять цены, рассчитывая на невнимательность потребителей. Представители Apple прокомментировали ситуацию, сообщив, что «новую коммерческую функцию» только тестируют и планируют рассказать о ней в ближайшем будущем.