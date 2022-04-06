Валерия запустит соцсеть Musicgram

Социальная сеть «Мьюзикграм» с бесплатным музыкальным банком, созданная певицей Валерией, вышла в тестовом режиме в среду, 6 апреля.

ООО «Мьюзикграм» было зарегистрировано 31 марта, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Валерии в этой компании принадлежит 33%, еще 34% – у жены миллиардера Фархада Ахмедова Анны Ахмедовой.

«Мы уже запустили платформу в тестовом режиме. Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — рассказал муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин ТАСС.

Соцсеть будет работать по принципу международного музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей.

«Это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», — пояснил Пригожин.

Для пользователей соцсеть Musicgram пока не доступна. Когда заработает новая платформа — пока неизвестно.