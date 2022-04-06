Валерия запустит соцсеть Musicgram

Социальная сеть «Мьюзикграм» с бесплатным музыкальным банком,
созданная певицей Валерией, вышла в тестовом режиме в среду, 6 апреля.
ООО «Мьюзикграм» было зарегистрировано 31 марта, следует из
базы данных «СПАРК-Интерфакс». Валерии в этой компании принадлежит 33%, еще 34%
– у жены миллиардера Фархада Ахмедова Анны Ахмедовой.
«Мы уже запустили платформу в тестовом режиме. Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — рассказал муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин ТАСС.
Соцсеть будет работать по принципу международного
музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей.
«Это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну
страну, это мировая соцсеть», — пояснил Пригожин.
Для пользователей соцсеть Musicgram пока не доступна. Когда заработает новая платформа — пока неизвестно.
Twilight88Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((
todi66А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...
лачинов... так же опасны как демократы с ядерным оружием.
krasprolДетям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...