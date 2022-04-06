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Валерия запустит соцсеть Musicgram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © valeriyaofficial, t.me/valeriyaofficial

Социальная сеть «Мьюзикграм» с бесплатным музыкальным банком, созданная певицей Валерией, вышла в тестовом режиме в среду, 6 апреля.

ООО «Мьюзикграм» было зарегистрировано 31 марта, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Валерии в этой компании принадлежит 33%, еще 34% – у жены миллиардера Фархада Ахмедова Анны Ахмедовой. 

«Мы уже запустили платформу в тестовом режиме. Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — рассказал муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин ТАСС.

Соцсеть будет работать по принципу международного музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей.

«Это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», — пояснил Пригожин.

Для пользователей соцсеть Musicgram пока не доступна. Когда заработает новая платформа — пока неизвестно.

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Топ комментариев

Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...