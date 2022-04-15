TikTok разработал невидимые дизлайки для комментариев

TikTok тестирует дизлайки для комментариев. Количество негативных реакций у сообщения не отображается и они видны только тем, кто их оставил.

Некоторые пользователи TikTok заметили пиктограмму «палец вниз» у традиционного сердечка и поделились скриншотами в Twitter. Количество дизлайков у комментария не показывается, уведомление о постановке негативной реакции не приходит. Увидеть оценку может только тот, кто ее поставил.

«Мы начали тестировать способ, позволяющий отдельным лицам идентифицировать те комментарии, которые они считают нерелевантными или неприемлемыми», — сообщил представитель TikTok Endgadget. Он добавил, что нововведение поможет поддержать актуальность ленты комментариев.

Видеохостинг YouTube первым скрыл количество дизлайков под роликами, оставив только кнопку для негавных реакций. Изначально их можно было включить для показа пользователям, но с ноября 2021 года они стали полностью приватными.