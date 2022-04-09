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Вертолет Ми-8 в Томской области совершил вынужденную посадку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вертолет Ми-8 в субботу совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе Томской области, на его борту находился 21 пассажир и три члена экипажа, сообщает региональный главк МЧС.

Пострадавших в результате аварийного приземления нет, вертолет удалось посадить без повреждений. Причины вынужденной посадки установят компетентные ведомства, отмечает ведомство.

Пассажиров с места аварийной посадки эвакуировали и доставили до места назначения. Вертолет принадлежит компании «Газпром авиа» и выполнял рейс по маршруту посадочная площадка «Пашня» — посадочная площадка «Вахта-40».

По предварительной информации причиной прекращения полета явилась техническая неисправность систем вертолета. Томской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

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