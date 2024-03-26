Древняя река помогла выжить динозаврам в Сибири

Томские палеонтологи нашли многочисленные останки динозавров в осадочных породах раннемелового возраста, сформировавшихся на территории Западной Сибири.

Выжить им помогала река, протекавшая в древности на территории современного Кузбасса и Красноярского края. Она брала начало от гор, обрамляющих Западно-Сибирскую равнину, впадая в Западно-Сибирское море.

Более ста миллионов лет назад климат в Сибири был гораздо более сухим и жарким. На территории юго-востока Западной Сибири существовала полупустынная равнина с непродолжительным сезоном дождей.

Древняя река являлась настоящим источником жизни и породила целые оазисы динозавровой фауны. Так, в районе Шестаково ученые обнаружили остатки более тридцати видов древних животных. Многие из них были изучены и описаны впервые в мире.

Например, исследователи нашли останки таких динозавров, как пситтакозавр сибирский и зауропод сибиротитан. Также здесь были обнаружены останки птиц, черепах и древних крокодилов.

Дальнейшее исследование материала, который удалось получить при бурении в Шестаково 200-метровой скважины, может совершить настоящий прорыв в реконструкции условий прошлого Западной Сибири.