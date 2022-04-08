Трусова показала сексуальный танец

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео танца, который выучила на занятиях по стрип-пластике, в телеграм-канале.

Фигуристка рассказала, что занимается frame up под руководством основательницы этого стиля Анастасии Юрасовой. Та в свою очередь похвалила Трусову, отметив, что она прекрасная ученица и уже делает успехи в танцах.

Танец получил положительные отклики других фигуристок. Евгения Медведева написала «крутааааая», Анастасия Скопцова — «я умерла, всем пока», а Елизавета Нугуманова — «Оаоаоа, как красиво».

Трусовой 17 лет. Также она бронзовый призер чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призер финала Гран-при (2019).