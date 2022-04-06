Драйвера AMD уличили в изменении настроек процессоров

Пакет драйверов AMD Radeon Software самостоятельно изменяет настройки BIOS и активирует разгон процессора. В компании уже занимаются решением проблемы.

Программное обеспечение Radeon Software от AMD при изменении профилей производительности видеокарты может без разрешения пользователя активировать в BIOS параметр Precision Boost Overdrive (PBO) — автоматический разгон центрального процессора, сообщает Tom’s Hardware.

Проблема наблюдается при одновременном использовании процессоров AMD Ryzen и видеокарт AMD Radeon. Физические поломки при активации PBO маловероятны, так как ЦПУ имеют собственную систему защиты от перегрузки.

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Самопроизвольная настройка вызывает сбои в работе ПК, «синие экраны смерти» (BSOD) и причиняет неудобства пользователям, выставившим параметры разгона в BIOS самостоятельно.

Представители AMD признали проблему и сообщили, что уже заняты ее изучением. Разработчики пообещали в ближайшее время поделиться дополнительной информацией.