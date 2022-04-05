Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter

Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером. Эксперты ожидают, что в будущем он нарастит долю в компании и будет влиять политику соцсети.

Согласно заявке, поданной 4 апреля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Илон Маск приобрел 9,2%акций Twitter стоимостью 2,89 миллиарда долларов, сообщает The Guardian. Теперь ему принадлежит в четыре раза больше активов, чем основателю соцсети Джеку Дорси, владеющему 2,25% акций.

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После приобретения акций миллиардером их стоимость увеличилась на 28%. Аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвз считает, что это только начало, и Маск будет увеличивать долю в капитале Twitter, чтобы иметь возможность влиять на политику социальной сети.

Илон Маск — один из самых популярных авторов в Twitter — на его аккаунт подписано более 80 миллионов пользователей. Ранее он неоднократно критиковал соцсеть за неудаление профилей мошенников и несоблюдение принципов свободы слова.