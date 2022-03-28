Илон Маск задумался о создании соцсети

Илон Маск сообщил, что серьезно задумался над созданием собственной социальной сети — с минимальной пропагандой и главенством свободы слова.

Один из подписчиков спросил у Маска, не планирует ли он создание социальной сети с открытым исходным кодом, без пропаганды и соблюдением принципов свободы слова. Миллиардер ответил в Twitter, что «всерьез задумался над этим».

Маск запустил опрос про Twitter — считают ли пользователи, что социальная сеть придерживается принципов свободы слова. Из более 2 миллионов проголосовавших 70% думают, что соцсеть подвержена цензуре.

«Учитывая, что Twitter де-факто служит публичной городской площадью, несоблюдение принципов свободы слова в корне подрывает демократию», — прокомментировал результаты голосования Маск.

Ранее Маск отказался блокировать российские источники новостей в сети Starlink, назвав подобное неприемлемым, а себя абсолютистом в плане свободы слова.