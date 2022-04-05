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Представлен компактный планшет Realme Pad Mini

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Компания Realme представила доступный компактный планшет Realme Pad Mini, который получил 8,7-дюймовый экран и быструю зарядку.

Планшет получил однокристальную систему Unisoc T616 с восьмиядерным процессором и графическим модулем Mali-G57 MP1. Устройство также оснащено жидкокристаллическим дисплеем разрешением 1340x800 пикселей.

Что касается блока камер, то планшет не может похвастаться передовыми решениями — у него всего лишь 8-мегапиксельная основная камера на задней панели, а фронтальная имеет 5-мегапиксельный сенсор.

Аккумулятор устройства имеет ёмкостью 6400 мАч, при этом поддерживается 18-ваттная зарядка. Присутствует поддержка сетей LTE и Bluetooth 5.0.Стоимость новинки стартует от 175 евро.

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