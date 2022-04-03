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Детектор Bluetooth‑трекеров разработают для Android

Источник:
Sibnet.ru
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Отслеживающий брелок Apple AirTag
Фото: © Cameron Willer / Unsplash License

Разработчики Android приступили к изучению возможности оснастить все смартфоны инструментами отслеживания Bluetooth-трекеров. Это поможет защитить пользователей от следящих устрйоств.

В Google заняты созданием системы предупреждений о незнакомых следящих устройствах, сообщает 9to5 Google, обнаруживший следы разработки в коде Google Play. Предположительно, систему обнаружения Bluetooth-меток хотят встроить непосредственно в ОС Android.

Это поможет защититься от злоумышленников, использующих устройства вроде Apple AirTag в противозаконных целях. После выхода на рынок преступники стали массово использовать их для слежки за людьми.

На данный момент на iOS и Android можно установить специальные приложения для отслеживания находящихся поблизости Bluetooth-тегов. Специальный софт оповестит, если за пользователем длительное время движется следящий гаджет.

Интеграция подобной системы в ОС позволит обезопасить пользователей, не подозревающих о потенциальном вреде Bluetooth-меток. От них не потребуется никаких действий, так как смартфон сам будет сканировать окружение и оповещать владельца об угрозе.

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Apple AirTag — смарт-брелок, позволяющий находить вещи с помощью Bluetooth. Небольшой гаджет можно прикрепить к ключам или положить в бумажник, чтобы найти их с в случае утери. Устройство получило распространение у злоумышленников — с его помощью они отслеживают перемещение людей.

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niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

fender1984

Ещё Александр III говорил - у России только два союзника, армия и флот.Все остальные так, когда им выгодно.

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

Гаврило Принцип

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