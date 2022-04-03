Разработчики Android приступили к изучению возможности оснастить все смартфоны инструментами отслеживания Bluetooth-трекеров. Это поможет защитить пользователей от следящих устрйоств.

В Google заняты созданием системы предупреждений о незнакомых следящих устройствах, сообщает 9to5 Google, обнаруживший следы разработки в коде Google Play. Предположительно, систему обнаружения Bluetooth-меток хотят встроить непосредственно в ОС Android.

Это поможет защититься от злоумышленников, использующих устройства вроде Apple AirTag в противозаконных целях. После выхода на рынок преступники стали массово использовать их для слежки за людьми.

На данный момент на iOS и Android можно установить специальные приложения для отслеживания находящихся поблизости Bluetooth-тегов. Специальный софт оповестит, если за пользователем длительное время движется следящий гаджет.

Интеграция подобной системы в ОС позволит обезопасить пользователей, не подозревающих о потенциальном вреде Bluetooth-меток. От них не потребуется никаких действий, так как смартфон сам будет сканировать окружение и оповещать владельца об угрозе.

Apple AirTag — смарт-брелок, позволяющий находить вещи с помощью Bluetooth. Небольшой гаджет можно прикрепить к ключам или положить в бумажник, чтобы найти их с в случае утери. Устройство получило распространение у злоумышленников — с его помощью они отслеживают перемещение людей.