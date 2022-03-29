Xiaomi уличили в замедлении смартфонов

Смартфон Xiaomi Mi 11 устанавливает приоритеты на основе названий запущенных приложений, а в играх намеренно занижает производительность, о такой проблеме заявил Джон Пул, создатель бенчмарка Geekbench.

Он переименовал приложение Geekbench в Fortnite и провел тесты производительности, которые показали, что смартфон показывает худшие результаты в измененной версии бенчмарка.

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«При переименовании в Fortnite, показатели в одноядерном режиме на 30% ниже, а в многоядерном — на 15%», — сообщил Пул в Twitter.

Занижение производительности было замечено при переименовании Geekbench и в другие игры, например, Genshin Impact.

Xiaomi пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее в намеренном занижении производительности были замечены флагманы Samsung. Корейская компания исправила неполадки и извинилась перед пользователями.