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Samsung исправил проблему замедления смартфонов в играх

Источник:
Sibnet.ru
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Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Фото: © Sibnet.ru

Samsung отреагировал на сообщения о проблеме замедления смартфонов сервисом оптимизации Game Optimizing Service (GOS). Пользователи Galaxy S22 уже начали получать обновление с исправлением неполадки.

Обновление исправляет работу службы GOS и изменяет приоритеты производительности центрального и графического процессоров, сообщает Android Authority со ссылкой на южнокорейских пользователей, уже получивших патч.

В журнале изменений сообщается, что смена приоритетов нагрузки не скажется на нагреве устройства. Более того, Samsung доработал инструмент Game Booster, добавив в него режим Game Performance Management Mode, позволяющий значительно увеличить качество графики в играх без потери производительности.

Портал Android Authority протестировал всю линейку Samsung Galaxy S22 и не обнаружил занижения игровой производительности. Для более компетентной оценки, по мнению специалистов, нужно дождаться выхода обновления на мировом рынке.

Ранее Samsung прокомментировал замедление в играх
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