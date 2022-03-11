Samsung исправил проблему замедления смартфонов в играх

Samsung отреагировал на сообщения о проблеме замедления смартфонов сервисом оптимизации Game Optimizing Service (GOS). Пользователи Galaxy S22 уже начали получать обновление с исправлением неполадки.

Обновление исправляет работу службы GOS и изменяет приоритеты производительности центрального и графического процессоров, сообщает Android Authority со ссылкой на южнокорейских пользователей, уже получивших патч.

В журнале изменений сообщается, что смена приоритетов нагрузки не скажется на нагреве устройства. Более того, Samsung доработал инструмент Game Booster, добавив в него режим Game Performance Management Mode, позволяющий значительно увеличить качество графики в играх без потери производительности.

Портал Android Authority протестировал всю линейку Samsung Galaxy S22 и не обнаружил занижения игровой производительности. Для более компетентной оценки, по мнению специалистов, нужно дождаться выхода обновления на мировом рынке.