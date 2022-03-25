Пользователи Android-смартфонов могут столкнуться с непроизвольной активацией Google-ассистента. Это неудобно и может привести к запуску поисковика, приложений или даже совершить случайный вызов.

Голосовой помощник включен по умолчанию и запускается при длительном нажатии кнопки «Домой» либо при голосовой команде «Ok, Google». Причиной его случайного запуска становится фраза, похожая на голосовой активатор.

Чтобы отключить Google-ассистент, нужно зайти в «Настройки», выбрать «Google» и перейти в «Настройки для приложений Google». В этом меню выбрать «Поиск, Ассистент и голосовое управление», «Google Ассистент» и нажать на «Voice Match и команда "О’кей, Google"».

В открывшемся меню поставить переключатель «Ok Google» в неактивное состояние. После такой настройки система не будет воспринимать окружающие звуки, что исключит случайную активацию ассистента.