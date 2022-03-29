WhatsApp увеличит размер пересылаемых файлов

WhatsApp приступил к тестированию пересылки файлов размером до 2 Гб. Нововведение тестируется в клиентах для Android, iOS и десктопной версии.

Сейчас максимальный размер передаваемого файла 100 Мб. Нововведение с увеличением размера отправления бета-версии мессенджера до 2 Гб обнаружил портал WABetaInfo.

На стадии тестирования новая функция доступна ограниченному количеству испытателей в Аргентине, но в WABetaInfo выразили уверенность в том, что в скором времени оно получит широкое распространение среди пользователей по всему миру.

WhatsApp не первый мессенджер, работающий над увеличением максимального размера пересылаемых файлов. Например, в Telegram возможность отправлять файлы до 2 Гб действует с 2020 года. Это позволяет пользователям делиться большими видео и архивами с документами.