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WhatsApp увеличит размер пересылаемых файлов

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp приступил к тестированию пересылки файлов размером до 2 Гб. Нововведение тестируется в клиентах для Android, iOS и десктопной версии.

Сейчас максимальный размер передаваемого файла 100 Мб. Нововведение с увеличением размера отправления бета-версии мессенджера до 2 Гб обнаружил портал WABetaInfo.

На стадии тестирования новая функция доступна ограниченному количеству испытателей в Аргентине, но в WABetaInfo выразили уверенность в том, что в скором времени оно получит широкое распространение среди пользователей по всему миру.

WhatsApp не первый мессенджер, работающий над увеличением максимального размера пересылаемых файлов. Например, в Telegram возможность отправлять файлы до 2 Гб действует с 2020 года. Это позволяет пользователям делиться большими видео и архивами с документами.

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Дожили. Хотя чему мы удивляемся... закономерный процесс. В дефиците скоро будет почти всё.