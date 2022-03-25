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Италия сенсационно осталась без путевки на ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Италии проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче стыков за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. Команда пропустит второй подряд ЧМ.

Встреча в итальянском Палермо завершилась победой Северной Македонии со счетом 1:0. Мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил Александар Трайковски.

«Победа на Евро в прошлом июле была лучшим моментом в профессиональной карьере, сегодня — наибольшее разочарование. К сожалению, это футбол, в нем случаются невероятные вещи. Некоторые матчи проходят так, как сегодняшний, у нас было огромное количество моментов. После чемпионата Европы, возможно, нас покинула удача», — прокомментировал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сайту УЕФА.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. В 2018 году команда пропустила чемпионат мира, который прошел в России.

Северная Македония сыграет решающий матч за право сыграть на ЧМ со сборной Португалии, победившей в полуфинале стыковых матчей Турцию. Игра состоится 29 марта.

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urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.