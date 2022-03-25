Италия сенсационно осталась без путевки на ЧМ-2022

Сборная Италии проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче стыков за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. Команда пропустит второй подряд ЧМ.

Встреча в итальянском Палермо завершилась победой Северной Македонии со счетом 1:0. Мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил Александар Трайковски.

«Победа на Евро в прошлом июле была лучшим моментом в профессиональной карьере, сегодня — наибольшее разочарование. К сожалению, это футбол, в нем случаются невероятные вещи. Некоторые матчи проходят так, как сегодняшний, у нас было огромное количество моментов. После чемпионата Европы, возможно, нас покинула удача», — прокомментировал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сайту УЕФА.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. В 2018 году команда пропустила чемпионат мира, который прошел в России.

Северная Македония сыграет решающий матч за право сыграть на ЧМ со сборной Португалии, победившей в полуфинале стыковых матчей Турцию. Игра состоится 29 марта.