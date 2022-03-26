Блогеры сыграют против футболистов в Новосибирске

Любительский футбольный клуб «Амкал», состоящий из блогеров-миллионников, сыграет против профессиональных новосибирских футболистов. Игра пройдет в субботу, 26 марта, в спорткомплексе «Заря», сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Товарищеская встреча «Амкала» и футбольного клуба «Новосибирск» пройдет в 19.00 в футбольном манеже «Заря», за неделю до старта весенней части сезона ФНЛ-2.

В состав сборной ФК «Новосибирск» войдут представители главной, молодежной команды, клубной академии и ветераны новосибирского футбола, многие из которых представляли Новосибирск в премьер-лиге и еврокубках.

«Амкал» — любительский футбольный клуб, который создан блогером Германом El Classico Попковым (2,77 миллиона подписчиков на YouTube). У каждого футболиста команды внушительная аудитория как на YouTube, так и в популярных соцсетях.