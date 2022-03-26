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Блогеры сыграют против футболистов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Любительский футбольный клуб «Амкал», состоящий из блогеров-миллионников, сыграет против профессиональных новосибирских футболистов. Игра пройдет в субботу, 26 марта, в спорткомплексе «Заря», сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Товарищеская встреча «Амкала» и футбольного клуба «Новосибирск» пройдет в 19.00 в футбольном манеже «Заря», за неделю до старта весенней части сезона ФНЛ-2.

В состав сборной ФК «Новосибирск» войдут представители главной, молодежной команды, клубной академии и ветераны новосибирского футбола, многие из которых представляли Новосибирск в премьер-лиге и еврокубках.

«Амкал» — любительский футбольный клуб, который создан блогером Германом El Classico Попковым (2,77 миллиона подписчиков на YouTube). У каждого футболиста команды внушительная аудитория как на YouTube, так и в популярных соцсетях.

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Спорт #Новосибирск #Футбол
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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍