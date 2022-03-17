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Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон K50 Pro, получивший новый процессор MediaTek Dimensity 9000.

Redmi K50 Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9000, изготовленным по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Телефон имеет многослойную систему охлаждения с испарительной камерой, которая снижает температуру при нагрузке.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Redmi K50 Pro оснащен основной камерой на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией.

Ее дополняет сверхширокоугольная камера и макрокамера. Телефон оснащен Bluetooth 5.3 и NFC. Аккумулятор емкостью 5000 мАч способен заряжаться по проводу быстрой зарядкой на мощности 120 Вт.

Сначала новинка выйдет на китайском рынке, где будет стоить 2999 юаней. В дальнейшем аппарат появится в других странах, при этом компания может изменить его название.

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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru