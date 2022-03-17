Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Pro

Компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон K50 Pro, получивший новый процессор MediaTek Dimensity 9000.

Redmi K50 Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9000, изготовленным по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Телефон имеет многослойную систему охлаждения с испарительной камерой, которая снижает температуру при нагрузке.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Redmi K50 Pro оснащен основной камерой на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией.

Ее дополняет сверхширокоугольная камера и макрокамера. Телефон оснащен Bluetooth 5.3 и NFC. Аккумулятор емкостью 5000 мАч способен заряжаться по проводу быстрой зарядкой на мощности 120 Вт.

Сначала новинка выйдет на китайском рынке, где будет стоить 2999 юаней. В дальнейшем аппарат появится в других странах, при этом компания может изменить его название.