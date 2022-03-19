Intel признал китайских разработчиков опасными конкурентами

Старший вице-президент и руководитель китайского подразделения Intel Руи Ванг заявила, что разработки КНР смогут конкурировать с процессорами Intel в ближайшие три-пять лет.

«До сих пор в Китае не было ни одной компании, представляющей угрозу для Intel. Но через три-рять лет местные компании станут сильными соперниками», — сообщила Ванг изданию Guancha.cn. Она отметила, что Intel не упустит свою долю рынка просто так и будет бороться до последнего.

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Несмотря на то, что под санкционным давлением в Китае не могут производить процессоры, основанные на новейших технологиях, там успешно развиваются компании, производящие чипы x86 и ARM. На рынке присутствуют даже производители собственных архитектур.

Китай активно занимается импортозамещением в области высоких технологий. Так, в 2014 году правительство страны внезапно заменило оборудование IBM в банковской сфере на собственные разработки, что стало неожиданностью для компании.