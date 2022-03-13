Компьютеры на базе AMD испытывают проблемы с Windows 11

Компьютеры на базе процессоров AMD столкнулись со снижением производительности в Windows 11. Пользователи жалуются на кратковременные зависания ПК в играх, «заикания» звука, а в некоторых случаях компьютеры перестают реагировать на устройства ввода.

Причина подобных неполадок кроется в неправильном распределении памяти из-за прошивки fTPM, сообщается на официальном сайте AMD. Данную ошибку можно устранить отключением fTPM в BIOS и переходом на использование физического TPM-модуля.

TPM (Trusted Platform Module) — компонент компьютера ответственный за криптошифрование, обеспечивающее дополнительную безопасность пользовательских данных. До выхода Windows 11 TPM-модули использовались в основном крупными компаниями и обыватель не испытывал в них необходимости.

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С выходом новой ОС Microsoft включили наличие TPM в перечень обязательных системных требований, что привело к ажиотажу и росту комплектующих в цене.

Компания AMD нашла выход из ситуации разработав «виртуальный» криптошифровальщик fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module), позволяющий запускать Windows 11 без необходимости приобретать физический модуль.