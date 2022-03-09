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Как определить наличие портов USB 3.0 на компьютере

Источник:
Sibnet.ru
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USB-порты ноутбука
Фото: © blickpixel / Pixabay License

Некоторое оборудование требует конкретную версию USB-порта для корректной работы. Например, это относится к накопителям и жестким дискам, требующим подключение к USB 3.0 для наиболее высокой скорости передачи данных.

USB 3.0 в десять раз быстрее второй версии, скорость передачи данных — 625 Мб/с против 60 Мб/с. Некоторые модели компьютеров уже оснащаются портами USB 3.1 с заявленной максимальной пропускной способностью в 1250 Мб/с.

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Для того чтобы определить какой версии порт, достаточно взглянуть на него. Третье поколение имеет девять контактов для подключения устройства, в то время как все предыдущие — всего четыре.

Существует также цветовая маркировка. Иногда внутреннюю часть пластика порта USB 3.0 окрашивают в синий цвет, а USB 3.1 дополнительно отмечают гравировкой «SS» (Super Speed).

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лачинов

Видимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...

mosquito__2010

А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.

olegsbeglov

Они своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...

pepelmetal

И без этого документа все это знали!
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