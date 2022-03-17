НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Аналог Instagram запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
221 0
Аналог Instagram «Россграм»
Фото: © Россграм

Аналог заблокированного Instagram готовится к выходу в России. Новая соцсеть «Россграм» будет не только копировать опции зарубежного сервиса, но и получит новые способы заработка на контенте.

«В "Россграме" также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие», — сообщается на официальном сайте «Россграма».

Старт проекта намечен на 28 марта 2022 года. Все желающие уже сейчас могут пройти регистрацию на главной странице «Россграм» и получить ранний доступ и полезную информацию о работе соцсети. Для широкого круга пользователей приложение станет доступно в апреле 2022 года.

Как перенести фото из Instagram во «ВКонтакте»

Сервис уже столкнулся с критикой. Пользователи «ВКонтакте» в группе «Россграм» негативно высказываются в адрес названия соцсети, считая его несовременным и непривлекательным для молодежи.

Еще по теме
«ВКонтакте» увеличил время переноса данных из Instagram до трех дней
«Яндекс» продаст сервис «Дзен»
VK Group готовит перезапуск ICQ и MyTeams
Возможности для стриминга появились в Telegram
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
15.03.22, 16:01
2357
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
2180
0
Как перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку
Некоторые пользователи Spotify всерьез задумались о переходе на Яндекс.Музыку после приостановки продления подписки Premium
11.03.22, 17:56
2867
2
Пять бесплатных VPN‑сервисов для компьютеров и смартфонов
VPN-сервисы создают «ложный след», имитируя пребывание компьютера в другом регионе или даже стране
10.03.22, 22:55
4462
1
Как определить наличие портов USB 3.0 на компьютере
Некоторое оборудование требует конкретную версию USB-порта для корректной работы
09.03.22, 22:56
2014
0
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
5449
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
5756
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
8937
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
9422
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
8321
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

лачинов

Вообщем как всегда крайним остался потребитель. Его доходы на такой процент, увы, даже близко не выросли.
Sibnet.Ru