Аналог Instagram запустят в России

Аналог заблокированного Instagram готовится к выходу в России. Новая соцсеть «Россграм» будет не только копировать опции зарубежного сервиса, но и получит новые способы заработка на контенте.

«В "Россграме" также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие», — сообщается на официальном сайте «Россграма».

Старт проекта намечен на 28 марта 2022 года. Все желающие уже сейчас могут пройти регистрацию на главной странице «Россграм» и получить ранний доступ и полезную информацию о работе соцсети. Для широкого круга пользователей приложение станет доступно в апреле 2022 года.

Сервис уже столкнулся с критикой. Пользователи «ВКонтакте» в группе «Россграм» негативно высказываются в адрес названия соцсети, считая его несовременным и непривлекательным для молодежи.