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Xiaomi представила новые флагманы

Источник:
The Verge
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила международное семейство флагманских смартфонов. В линейку вошли Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X.

Старшим устройством в линейке стал Xiaomi 12 Pro, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 1 и 6,73-дюймовым AMOLED-экран с частотой разрешения 120 Гц. Система камер включает в себя три 50-мегапиксельных объективов, включая телеобъектив и сверхширокую камеру.

Питание новинки обеспечивает аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки и беспроводной мощностью 50 Вт. Стоимость смартфона будет зависеть от региона, в Европе его цена составит тысячу долларов.

Средний аппарат в линейке Xiaomi 12 базируется на аналогичной платформе, но экран уменьшен до 6,3 дюймов. Камерный блок включает три сенсора на 50, 13 и 5 мегапикселей. Емкость батарейки составляет 4500 мАч.

Младший Xiaomi 12X практически полностью повторяет Xiaomi 12, при этом в нем установлен менее производительный чип Snapdragon 870, а также отсутствует беспроводная зарядка. Его стоимость будет начинаться от 650 долларов.

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Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

gtk87

Обоссаться и не встать, торренты в помощь, а Украина лишиться выручки. Напугали ежа жопой.

krasprol

Ну совсем володина не уважают!
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