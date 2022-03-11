Российских зрителей лишили официальных трансляций «Формулы‑1»

Болельщики из России не смогут смотреть официальные трансляции «Формулу-1», поскольку сотрудничество с каналами было расторгнуто, сообщает «Матч ТВ».

Расторжение соглашения между «Матч ТВ» и «Формулой 1» спортивны канал прокомментировал в Instagram.

«Сегодня телеканал получил соответствующее уведомление. Решение было принято, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — говорится в сообщении.

Также серия гонок запретит доступ к сервису F1 TV Pro из России. Ранее команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт «Уралкалием» и российским пилотом Никитой Мазепиным.