Весенний призыв 2022 года: особенности службы и отсрочек

Весенний призыв в армию в России ежегодно стартует 1 апреля после того, как президент подписывает традиционный указ. Какие особенности весеннего призыва будут в 2022 году, как заключить контракт и какие отсрочки действуют?

Призывной возраст в России — с 18 до 27 лет. Весенний призыв начинается 1 апреля и длится до 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая по 15 июля. Проживающие в сельской местности и занятые на посевных работах весной не призываются.

Основания для отсрочки

В интернете набирает популярность запрос «как откосить от армии в 2022 году». Право на отсрочку от призыва прописано в законе «О воинской обязанности и военной службе».

Основные виды отсрочек:

По состоянию здоровья (признанные «Г» временно не годными по списку заболеваний, Д – не годными);

Социальные (постоянный уход за близкими, двое и более детей, наличие беременной жены сроком не менее 22 недель и так далее);

Получающие высшее образование по очной форме обучения.

Также не призываются на военную службу молодые люди с ученой степенью, сыновья или родные братья погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, имеющие не снятую или непогашенную судимость и некоторые другие категории.

Для получения отсрочки по учебе необходимо предоставить в военный комиссариат справку из военно-учетного стола образовательной организации. В остальных случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки или освобождения от призыва.

«Отсрочка оформляется решением призывной комиссии, поэтому если вы не уверены, что ранее такое решение принималось — обратитесь с заявлением и документами в военный комиссариат», — сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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Гражданин также может выбрать альтернативную службу. Но в этом случае служат альтернативно 21 месяц.

Юношей отправляют служить в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты — как правило, выполнять не слишком квалифицированную трудную работу.

По закону, выбрать альтернативную службу можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию или если призывник принадлежит к одному из малочисленных коренных народов.

Что бывает за неявку в военкомат

За неявку предусмотрена уголовная ответственность. Чаще всего в судебной практике, по словам Чикова, встречаются приговоры в отношении призывников, не явившихся по повесткам на определенные мероприятия: медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии и в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы.

Но за неявку по повестке с целью уточнения документов воинского учета уголовная ответственность не наступает — только административная.

За уклонение от службы в армии грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы (часть 1 статьи 328 УК РФ). При этом закон прямо запрещает назначать лишение свободы совершившему преступление небольшой тяжести впервые. Исключение — наличие отягчающих обстоятельств.

К ответственности могут привлечь и после 27 лет — если преступление совершено раньше и не вышел срок давности (два года) — то есть, до 29 лет.

Могут ли срочники оказаться в боевой зоне

«Да, они могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов для участия в боевых действиях, но есть два условия: во-первых, это возможно только после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев, а, во-вторых, после подготовки по военно-учетным специальностям (пункт 3 статьи 2 Положения о порядке прохождения военной службы)», — сказал Чиков.

Закон также вводит дополнительные ограничения для тех военнослужащих, которые еще не были приведены к военной присяге. Статья 11 Устава внутренней службы предусматривает, что такой военнослужащий не может:

Привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы);

Привлекаться к выполнению задач при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов;

За военнослужащим не могут закрепляться вооружение и военная техника;

К военнослужащему не может быть применен дисциплинарный арест.

Можно ли служить по контракту вместо призыва

Российское законодательство дает возможность прохождения военной службы по контракту вместо военной службы по призыву — в таком случае два дня службы по контракту засчитываются за один день срочной службы.

Заключить контракт военнослужащий может в любой момент срочной службы — и в самом ее начале, и в последний день.

Основной принцип, закрепленный статьей 32 закона «О воинской обязанности и военной службе», — это добровольность поступления гражданина на военную службу по контракту. Принуждение к заключению контракта не допускается.

Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня подписания и после отказаться крайне трудно — закон не позволяет расторгнуть контракт по собственному желанию военнослужащего.

Военнослужащий имеет право на расторжение контракта только в исключительных случаях.

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Например, если столкнулся с существенными или систематическим нарушениями условий контракта со стороны командования, стал ограниченно годным или не годным к военной службе, а также в связи с рядом семейных обстоятельств. Полный перечень оснований для увольнения перечислен в статье 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Если контракт будет расторгнут военнослужащим, еще не выслужившим срок службы по призыву, то он продолжит исполнять обязанность уже как срочник.