Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет

Военный министр СССР Маршал Советского Союза Александр Василевский 24 октября 1950 года подписал секретную директиву о формировании 46 рот специального назначения. Они стали первыми подразделениями спецназа страны. Какие сейчас спецчасти существуют в России и какие перед ними стоят задачи?

Это было начало холодной войны и Советский Союз готовился к началу новой войны. Перед военной разведкой тогда стояла важнейшая задача — вскрытие подготовки противника к нанесению ядерного удара. На решение этой задачи и «заточили» отдельные роты спецназа (глубинной или специальной разведки), созданные в структуре Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба.

Глубинная разведка

Перед началом войны разведчики спецназначения должны проникать в тыл противника и добывать сведения о ядерном и высокоточном оружии, вражеских войсках, штабах и коммуникациях.

Затем спецназовцам предстоит передать добытую информацию высшему командованию или нанести точечные диверсионные удары. В их задачу входит уничтожение пунктов управления, ракетных установок, самолетов стратегической авиации, атомных подводных лодок, важных транспортных коммуникаций. Они должны сеять хаос и панику в тылу врага.

Опыт Великой Отечественной показал, что эффективно решать столь сложные задачи могут только отборные бойцы. От них требуются не только совершенные военные навыки, но и знание языков и особенностей стран, где им предстоит действовать.

Спецназ стал важнейшей составной частью военной разведки. Его значение с годами росло. Роты впоследствии переформировали в батальоны. Потом появились и отдельные бригады специального назначения, которые сейчас проводят филигранные операции по всему миру.

Фото : Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Особая и, пожалуй, самая закрытая часть спецназа ГРУ — боевые пловцы — подразделения водолазов-разведчиков. Их особенность в том, что они либо проникают на территорию противника под водой, либо проводят спецоперации в акваториях морей и океанов.

Боевые пловцы оснащены специальной техникой и вооружением — подводными буксировщиками и оружием, способным стрелять в воде.

Силы специальных операций

Угроза терроризма поставила перед армейским спецназом новые задачи. Возникла потребность в элитном формировании, способным автономно проводить «хирургические» операции в любой точке мира.

В 2009 году в ходе реформы Вооруженных сил было сформировано Управление специальных операций. В 2013 на его основе создали Силы специальных операций (ССО) России. Их ядром стали офицеры спецназа ГРУ.

ССО находятся в прямом подчинении у начальника Генерального штаба и верховного главнокомандующего — президента России. «Подразделения российских Сил специальных операций предназначены для выполнения боевых задач особой важности по защите интересов Российской Федерации, прежде всего — за рубежом», — говорится на сайте Минобороны.

Эти элитные бойцы прекрасно зарекомендовали себя в Крыму в 2014 году. Во многом благодаря им воссоединение полуострова с Россией прошло мирно и бескровно. Настоящую славу себе ССО завоевали во время операции в Сирии, продемонстрировав героизм и высокую эффективность.

«Альфа» и «Вымпел»

В советские времена, помимо Вооруженных сил, спецназом обзавелся Комитет государственной безопасности СССР. В 1974 году по личному распоряжению председателя КГБ Юрия Андропова была создана группа «А» («Альфа»).

Сформирована она была для борьбы с терроризмом. Толчком к ее появлению стали события на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, когда палестинские террористы захватили израильскую команду. Немецкие спецслужбы тогда проявили полную некомпетентность, в результате чего погибло много людей.

«Альфу» прославил штурм дворца Тадж-Бек в Афганистане в 1979 году. Впоследствии она участвовало во множестве антитеррористических операций. Ее бойцы спасли сотни, если не тысячи людей, и заслужили репутацию профессионалов высочайшего уровня.

В 1981 году в недрах КГБ создана сверхсекретная группа «Вымпел». Перед ней поставили иные задачи. Это было разведывательно-диверсионное подразделение для работы за рубежом.

В таком виде группа просуществовала 10 лет. О том, чем занимались диверсанты КГБ эти годы, известно очень мало. В 1991 году «Вымпел» перенацелили на борьбу с террором.

В 1998 году «Альфа» и «Вымпел» на правах отдельных управления «А» и «В» вошли в состав Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Создание ЦСН было продиктовано развернувшейся против России террористической войной.

СОБР и ОМОН

Многочисленные спецподразделения существовали в недрах системы МВД. В 1977 году во внутренних войсках появилась учебная рота специального назначения. Затем ее переформировали в батальон. Потом на его основе создали отряд спецназа «Витязь».

По шаблону этого подразделения во внутренних войсках были организованы другие отряды специального назначения. Главная их задача — борьба с незаконными вооруженными формированиями. Не было ни одной горячей точки в СССР и России, где бы не побывали их бойцы.

В неспокойные постперестроечные годы в МВД создали отряды милиции особого назначения (ОМОН). Первый такой отряд появился в 1988 году. Они были предназначены для пресечения массовых беспорядков, охраны массовых мероприятий. Это был силовой резерв милиции.

В 1993 году во время разгула криминала начинают создаваться специальные отряды быстрого реагирования (СОБР). Это уже были небольшие команды офицеров-профессионалов. Они стали силовой поддержкой оперативников. В их задачу входит задержание опасных преступников и освобождение заложников.

В 2016 году отряда спецназа внутренних войск, ОМОНы и СОБРы передали из МВД в состав новой силовой структуры — Росгвардии.