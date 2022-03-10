Twitter запустил зеркало в сети Tor, позволяющее пользователям получить анонимный доступ к платформе через поддерживающие onion-ссылки браузеры. Специальный адрес для входа на сервис микроблогов выглядит так: https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion.

Информация о возможности запуска через Tor появилась на странице поддерживаемых браузеров, а о получении onion-зеркала сообщил специалист по кибербезопасности Алек Маффетт, назвав его важным и долгожданным.

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«Настройка адреса onion — это практический шаг, который демонстрирует, что платформа явно удовлетворяет потребности людей, использующих Tor», — сообщил Маффет в своем Twitter.

Доступ к Twitter можно было и раньше получить через браузер Tor по стандартной ссылке. Приобретение onion-зеркала делает посещение сайта более безопасным в анонимной сети и повышает его доступность в случае блокировки основного сайта.