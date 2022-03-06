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Twitter добавит функцию борьбы с фейками

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Twitter усилит борьбу с фейками путем запуска сервиса Birdwatch. Его работа основана на привлечении к оценке контента доверенного круга пользователей, способных выявлять недостоверную информацию и оставлять соответствующий комментарий к твиту.Суть работы Birdwatch заключается в том, что на платформе формируется список добровольных модераторов социальной сети, сообщается в блоге Twitter. Их заметки будут показываться вместе с основным твитом, что не даст ввести читателей в заблуждение.

Такими модераторами могут стать эксперты из числа пользователей Twitter, они будут контролировать и друг друга. Заметка о развенчании недостоверной информации появится на платформе только в том случае, если ее одобрит определенное количество участников Birdwatch. 

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На данный момент пилотный проект Birdwatch прошел тестирование на группе из 10 тысяч участников и Twitter приступил к его развертыванию. Некоторые пользователи из США уже могут увидеть комментарии к фейкам на платформе.

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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
Sibnet.Ru