Twitter добавит функцию борьбы с фейками

Twitter усилит борьбу с фейками путем запуска сервиса Birdwatch. Его работа основана на привлечении к оценке контента доверенного круга пользователей, способных выявлять недостоверную информацию и оставлять соответствующий комментарий к твиту. Суть работы Birdwatch заключается в том, что на платформе формируется список добровольных модераторов социальной сети, сообщается в блоге Twitter. Их заметки будут показываться вместе с основным твитом, что не даст ввести читателей в заблуждение.

Такими модераторами могут стать эксперты из числа пользователей Twitter, они будут контролировать и друг друга. Заметка о развенчании недостоверной информации появится на платформе только в том случае, если ее одобрит определенное количество участников Birdwatch.

На данный момент пилотный проект Birdwatch прошел тестирование на группе из 10 тысяч участников и Twitter приступил к его развертыванию. Некоторые пользователи из США уже могут увидеть комментарии к фейкам на платформе.