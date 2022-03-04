Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине

Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

Законопроект поддержали единогласно все 407 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было. Согласно документу предусмотрены

за заведомо ложные фейки: штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, либо до 3 лет колонии;

за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды: штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо от 5 до 10 лет колонии;

за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия: от 10 до 15 лет колонии;

за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности): штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии; если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или до 5 лет колонии;

за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности): штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида».